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11 Mart 2024 Pazartesi 16:10:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 16:10:00

Başkent'te EGO otobüsü devrildi;24 yaralı

Kaynak: İHA

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Ankara'nın Sincan ilçesi Temelli mevkiinde EGO otobüsünün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Temelli Beyobası mevkiinde EGO otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza sonucu ilk belirlemelere 24 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Etiketler : ankara ego kaza
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