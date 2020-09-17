17 Eylül 2020 Perşembe 09:34:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 09:38:00
Başkent Ankara'da terör operasyonu! 16 DEAŞ'la irtibatı olan şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı Ankara TEM ekiplerince gözaltına alındı.
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