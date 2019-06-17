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17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi

Başkan'dan Doğu Akdeniz resti: Avucunuzu yalarsınız

Rumların, sondaj gemilerinde görev alan personeli tutuklama kararına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, 'Birileri kaşını gözünü oynatırsa, fırkateynlerle, uçaklarla, gemilerimizin yanında yer alıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz 'dedi. 

İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu’na katılan Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerinde bulunan Türk gemi personeli için tutuklama emri çıkaran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tehdidine çok sert cevap verdi. 

BASİT KAVGA DEĞİL

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını koruma kararlılığından geri adım atmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Başkan Erdoğan, ret çekti. Erdoğan, eğer hala Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama tartışmalarını basit bir petrol doğalgaz kavgası olarak görenlerin, bu işlerden hiç anlamadığı anlamına geldiğini dile getirerek, “Birileri, kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla beraber hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

MEHMETÇİK HAZIR KITA 

Bölgede yaşananlara dikkat çeken Erdoğan, “Talimat vermiş bir tanesi, tutuklatacaklarmış o gemideki personeli, avcunuzu yalarsınız, neyi tutuklatıyorsunuz. Bizim silahlı kuvvetlerimiz, bütün buradaki imkanlarımızla biz de Doğu Akdeniz'de şu anda zaten yerimizi almış vaziyetteyiz, oralardayız, o personeli korumak bizim görevimizdir ve sonuna kadar, baştan sona kadar bunu devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Şu anda bu çalışmalarımız devam ediyor, aralıksız. Bunun yanında eğer hala Filistin, Kudüs meselesini, Libya meselesini, Irak, İran, Körfez'deki gelişmeleri mahalli çekişmeler olarak değerlendirenler varsa hiç kusura bakmasın ayakta uyuyor demektir” diye konuştu. 

‘BİZ TÜRKİYE'YİZ’ 

“Dikkat edin, biz Türkiye'yiz” diyen Erdoğan, “Uçakta gelirken gazeteci arkadaşlarıma söyledim, biz bir kabile devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Bunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Bizim devraldığımız tarih, 2200 yıla dayanıyor, öyle sıradan değil. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Türkiye'nin tüm bu tartışmaların merkezinde yer alıyor olmasının sebebi, geleceğimizin buradaki gelişmelerin yönünün belirleyecek olmasıdır” İfadelerini kullandı. 

ERDOĞAN'DAN MACRON'A AYAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki aramalardan çekilmesini istemesine sert tepki gösteren Erdoğan, “Sen ne diyorsun? Senin orada ne işin var bir defa? Biz buralara kıyıdaşız. Biz Kıbrıs'ta garantörüz, Yunanistan garantör, İngiltere garantör. Peki sen nesin? Senin orada hiçbir hüviyetin yok” dedi. 

AVUKATLIĞA BAŞLAMIŞ

Total şirketi adına böyle bir açıklama yapıyorsa, Macron’un vekaletini göstermesini isteyen Başkan Erdoğan, “Demek ki Cumhurbaşkanlığını bırakmış avukatlığa başlamışsın. Ama Tayyip Erdoğan konuştuğu zaman garantör ülke olarak konuşuyor. Yunanistan konuşursa garantör ülke olarak konuşur, İngiltere konuşursa garantör ülke olarak konuşur. Sen ne olarak konuşuyorsun ve biz yükümüzün ağırlığını iyi biliyoruz ama sen bu yükün farkında değilsin” diye konuştu. 

Toyota Türkiye CEO'su Toshihiko Kudo ödülünü, Erdoğan'ın elinden aldı. 

İHRACATÇILARA DÖVİZ MUAFİYETİ 

Başkan Erdoğan, programda ihracatçıların döviz alırken binde birlik kambiyo vergisini ödemeyecekleri müjdesini verdi.  Erdoğan, “Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz” dedi. Mayıs ayı itibarıyla ihracatın 171.4 milyar dolara çıktığını belirten Erdoğan, “İhracattaki yükseliş olumlu ancak yetersiz. Bir an önce 200 milyar dolar sınırını geçmemiz gerekiyor” diye konuştu. 

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