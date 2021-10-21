Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Dünya nüfusu 1960 yılında 3 milyardı, bugün ise 8 milyara yaklaştı. Nüfus ve tüketim bu kadar artarken, yağış miktarı değişmemiştir. Temiz su kaynaklarına ihtiyaç artarken, hızlı tüketim ve kirlilikle temiz su kaynakları azalmakta. 2050 yılında 6 milyar kişi yeterli temiz suya ulaşamayacak. İklim değişikliği, kuraklık, yangınlar olumsuz etkiliyor.

SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLİZ

Kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesi en çok tarımı etkiliyor. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Çalışmalar yıllık 1340 metreküp olan kullanılabilen su miktarımızın 1116 metreküpe düşeceğini işaret ediyor. Bu tablo zaten çok zengin olmadığımız su potansiyelimizin ilerleyen yıllarda daha da azalacağını gösteriyor.

284 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Ülke olarak suyumuzun parmaklarımızın arasından akıp gitmemesi için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 9 yılda tarımı ve suyu popülist yaklaşımlardan uzak; gerçekçi, planlı politikalarla sağlam zemine oturttuk. Suyu verimli kullanan milletimizle suyu en iyi buluşturan projelere ağırlık verdik. 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin tesisi hizmete açtık.

Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

AYRINTILAR GELİYOR...