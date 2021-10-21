VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Borsa İstanbul'da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı
Emine Erdoğan'ın atık toplama şirketi kuracağıyla ilgili yalan haber yapan Sputnik, özür diledi
ABD'nin Atina büyükelçisinden çarpıcı Türkiye açıklaması!
Skandal "YPG/PKK" kararı!
MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: Öyle bir lüksümüz yok
NATO'dan itiraf gibi Afganistan açıklaması
Adım adım ihanet anlaşmasına
ABD'nin Yunanistan'la anlaşması ne anlama geliyor?
Kritik karar bugün açıklanıyor
Tahran'dan vatandaşlarına çağrı: Azerbaycan toprağı Karabağ'ı kullanmayın
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon
Başkan Erdoğan'dan yabancı yatırımcıya mesaj
Rusya'dan NATO'ya ültimatom
"Kuzeyli Kentlerin Bilge Tabiatı"
Türkiye "Parlatino'ya gözlemci oldu!
Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Başkan olduğum sürece Maduro'yu tanımayacağız
CHP'nin ikiyüzlü siyaseti!
Ayşenur Arslan'dan skandal sözler
Mossad casuslarına MİT operasyonu
Millet İttifakı'nda gayrıresmi önseçim! Peş peşe hamleler!
Türkiye ile ilgili beklenmedik itiraf!
Libya'dan Türkiye açıklaması
21 Ekim 2021 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 15:43:00

Başkan Erdoğan'dan Birinci Su Şurası'nda önemli açıklamalar!

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Birinci Su Şurası'nda önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Dünya nüfusu 1960 yılında 3 milyardı, bugün ise 8 milyara yaklaştı. Nüfus ve tüketim bu kadar artarken, yağış miktarı değişmemiştir. Temiz su kaynaklarına ihtiyaç artarken, hızlı tüketim ve kirlilikle temiz su kaynakları azalmakta. 2050 yılında 6 milyar kişi yeterli temiz suya ulaşamayacak. İklim değişikliği, kuraklık, yangınlar olumsuz etkiliyor.

SU ZENGİNİ BİR ÜLKE DEĞİLİZ

Kuraklıktan en çok tarımın etkilenmesi en çok tarımı etkiliyor. Türkiye su zengini bir ülke değildir. Çalışmalar yıllık 1340 metreküp olan kullanılabilen su miktarımızın 1116 metreküpe düşeceğini işaret ediyor. Bu tablo zaten çok zengin olmadığımız su potansiyelimizin ilerleyen yıllarda daha da azalacağını gösteriyor.

284 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Ülke olarak suyumuzun parmaklarımızın arasından akıp gitmemesi için tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 9 yılda tarımı ve suyu popülist yaklaşımlardan uzak; gerçekçi, planlı politikalarla sağlam zemine oturttuk. Suyu verimli kullanan milletimizle suyu en iyi buluşturan projelere ağırlık verdik. 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin tesisi hizmete açtık.

Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek artık tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelmiştir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler : 0
Dijitalde kamera karşısına geçecek

Dijitalde kamera karşısına geçecek
6'ncı Harbiye çıkarması

6'ncı Harbiye çıkarması
Oğulcan'a misilleme

Oğulcan'a misilleme
‘Ebedi Barış' fark yarattı

‘Ebedi Barış' fark yarattı
Gülden'in birtanecik'i

Gülden'in birtanecik'i
2 saat ‘Yalın' konser

2 saat ‘Yalın' konser
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
İlk kez el ele

İlk kez el ele
Eşini affetti

Eşini affetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER