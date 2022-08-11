Başkan Erdoğan'dan 3 önemli talimat; Bu sorunlar çözülecek

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11 Ağustos 2022 Perşembe 08:12:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 08:12:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 önemli talimat; Bu sorunlar çözülecek

Kaynak: Sabah

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Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de gıda güvenliğinin sağlanması, vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı meyve-sebze tüketmesi için çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri ile ilgili üç önemli talimat verdi. Buna göre üreticiyi sıkıntıya sokan elektrik kesintilerine çözüm bulunacak. Gerekirse sulama birlikleri yeni bir yapılanmaya gidecek. Orman köylüsü rahatlatılacak

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi tüm dünyada önemli bir soruna dönüşen gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yeni tarım politikaları, üreticiye dönük adımlara ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

İşte MKYK ve AK Parti'nin tepe kadrosunda gündem olan o konularla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatların detayı;

ELEKTRİK KESİNTİLERİ ÇÖZÜLECEK

Toplantıda, Şanlıurfa'da bir süredir devam eden elektrik kesintileri gündeme geldi. Bazı milletvekilleri, "Sürekli sahada bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Üretici kesintiler nedeniyle zor durumda. Elektrik dağıtım şirketinin yönetimi ile ilgili bir sorun yok ama altta çalışan personelden kaynaklı bir sorun olabilir. Bunlar hasadı da etkiliyor" dediler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuşmalar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i toplantıya çağırdı. Dönmez, "O bölgede kayıp kaçak yüzde 40, tahsilat oranı ise yüzde 5 civarında. Elektrik borçları ödenmediği için şirket sıkıntıya giriyor ve kesintiler oluyor" dedi.

Başkan Erdoğan ise "Bu konuyu araştırıp çözün. Vatandaş mağdur edilmesin" dedi.

GEREKİRSE KAPATIN

Milletvekilleri sulama birlikleri ile çiftçi arasında zaman zaman ortaya çıkan koordinasyonsuzluktan dolayı yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Tarım bizim çok önemli. Üreticiye en küçük bir sıkıntı verilmesini bile istemiyorum. Gerekirse buralar için yeni bir yapılanmaya gidelim" diye konuştu.

ORMAN KÖYLÜSÜ

Tarım Bakanı Kirişçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda orman köylüsü ile ilgili de çalışma yaptıklarını, bu konudaki müjdelerin en kısa sürede açıklanacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Tarım Bakanı Kirişçi Fatih Dönmez
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