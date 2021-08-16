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16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:51:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21:00

Başkan Erdoğan: Türkiye ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşımakta

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Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kapasitesini Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine, burayı ziyarete davet ediyorum." diyerek sert çıktı. Başkan Erdoğan, "2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyümeyi yakaladık, inşallah ikinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız." dedi. Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katılıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Başkan Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Açılışını yaptığımız bu tesislerin çok önemli bir ortak özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir.

- Türkiye kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen başarı çıtasını yükseğe taşıyor.

- Türkiye'nin kapasitesini, Türk sanayisinin gücünü görmek isteyenleri sırça köşklerinden ahkam kesmek yerine gelip burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum.

- Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyerek günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.

- Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken, diğer taraftan özellikle üretim ve ihracatta dünyada artık yeni bir lige yükseliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan haziran ayı işsizlik rakamlarında işsizlik rekor düşüşle yüzde 10.6'ya geriledi. Böylece Türk ekonomisi toparlanma sürecini geride bırakarak atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu. Bu gerçeği yabancı kuruluşlar da kabullenmeye başladı.

- Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı ekonomik büyüme hedefimizden asla taviz vermiyoruz, ancak bunu yaparken başkaları gibi alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de hoş göremeyiz.

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