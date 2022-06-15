Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a sert tepki

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı.

GENÇLERE MÜJDELİ HABER

Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor.

'YUNANİSTAN TARAFINDAN OYNANAN OYUNLARIN FARKINDAYIZ'

EFES-2022 Tatbikatı vesilesiyle gittiğimiz İzmir'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı muhataplarına ilettik. Birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan tarafından ülkemize oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın gönüllü figüranlığa soyunmasıdır. Onlar bu kafayla 3.30 yevmiyeye çalışmaktan öteye geçemeyeceklerdir.

CHP VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel yönetim sisteminde ülkemizin hak ettiği konumda yer alamasını sağlayamayan bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden hayır beklesin. Kendi içlerindeki Rum, Yunan, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

'TÜSİAD'IN BAŞINDAKİ BEYEFENDİ ÖNCE HADDİNİ BİL'

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya somut, net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başındaki beyfendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

'TÜSİAD BU GİDİŞLE DEVAM EDERSE KAPIMIZI HİÇ ÇALMASIN'

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP.

ARTIK 'TÜRK HAVA YOLLARI' İSMİ KULLANILACAK

Dünyada ülkemizin adını Turkey'den Türkiye'ye dönüştürme adımını başarıyla hayata geçirirken milli havayolumuz da Turkish Airlines değil Türk Hava Yolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara herhalde yeter.

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik. Van'a suyu biz getirdik. Edremit yalı kent haline geldi. Erciş aynı şekilde. Tuşba aynı. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız eğitimden sağlığa her türlü altyapısını inşa ettiğimiz şehirlerimizde bir kıpırdanma görüyoruz. Bitlis, Tatvan ayağa kalkıyor. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız, 26'sında anma merasimini yapacağız.

'ERKEN SEÇİM FALAN İSTEDİKLERİ YOK'

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

'HER ŞEY GÜN GİBİ ORTADA, HİÇBİR İRADE MEVCUT DEĞİL'

Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok. Birisi Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarayı gördük.

Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme meselesi de hocanın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Seçim tarihi belli olan seçimler için adayları yok. Henüz kendi temel meselelerini çözemeyenlerin milletimizin sıkıntılarına derman olması mümkün mü?

'BU SİYASİ HOKKABAZLIKTIR'

Altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez ki yıpranıyor. Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu siyasi hokkabazlıktır. Bunlar defolu ürün satan tüccar gibi katakulliyle adaylarını sandıktan çıkarma peşindeler.

Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum; ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden beri ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapına dayanıyor. Her gün yalan ve iftira üzerinden höyküren bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri 'Kendisine kararımızı verene kadar sen otur' dediler.

'BİZ SENİN MEŞREBİNLE İLGİLENMİYORUZ, ÇIK ORTAYA MERT OL ADAYLIĞINI VEYA ADAYINI AÇIKLA'

Henüz altılı masanın adayı bile belli değilken bir meşrep fitnesi ortaya attılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya, mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. Biz bu zatın bürokrasi ve siyasetteki beceriksizliğini her fırsatta yüzüne vururuz. Ancak diğer vasıflarıyla uğraşmayız.

Millete hizmet iddiasındasınız, önce bu milletin tarihini, inancını doğru öğrenin. Milletin değerlerini aşağılayan, milletimizin bu zihniyete verdiği dersleri öğrenin. Tarihimizi bilmeden, insanımızı tanımadan ne bu ülkeye ne milletimize hizmet edebilirsiniz. Biz sabırla çalışacak, kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız.

HDP'Lİ VEKİLİN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI: BU KADININ DOSYASI ÇOK KABARIK

HDP'nin terör örgütü elebaşının emriyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntüleri unutmadık. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık.

Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz.

'ENERJİ KAYNAKLARININ HEPSİNDE FİYATLARIN ARTMASI DENGELERİ BOZMUŞTUR'

Bu süreçte bedelleri ödedik. Maddi, manevi nice kayıplar yaşadık. küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürüyor. Tüm ekonomiler enflasyonda 40 yıldır görmedikleri seviyelerle boğuşuyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar, üretim ve tedarik zincirindeki belirsizliği derinleştiriyor. Enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması dengeleri bozmuştur.

'VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK İÇİN CİDDİ TEDBİRLER ALDIK'

Biz vatandaşlarımızı bu dengesizlikten korumak için ciddi tedbirler aldık. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan buğday, ayçiçeği krizini çözmek için gayret sarf ediyoruz. Hububatı, sebzeyi, meyveyi üretme konusunda sıkıntımız yok. Sektörün ihtiyacı olan buğday, şeker ve benzeri ürünleri dışarıdan alıyoruz. Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi fiyatlardaki artışın farkındayız. Pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimiz.

PETROL FİYATLARI

Enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için çaba içindeyiz. Karadeniz'deki doğalgazı sisteme bağlamak için çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki rakamlar rahatsız edici düzeydedir. Keşke her yerden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke tarafından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların normal fiyatlara gerilemesiyle, pompa fiyatlarının düşmesini bekliyoruz.