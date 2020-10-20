Başkan Erdoğan'dan Macron'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin Diyanet İşleri Bakanları, Başkanları ve Başmüftüleri İstişare Toplantısı'nın açılışına video mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “İslam krizde” ve "İslam yapılandırılmalı" sözlerine bir kez daha tepki gösterdi. Erdoğan, İslam karşıtı açıklamaların, Batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını kapatma çabası olduğunu söyledi.

''MACRON'UN ASIL GAYESİ İSLAM İLE HESAPLAŞMAK''

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Yakın zamanda gündeme getirilen Fransız İslamı, Avrupa İslamı, Avusturya İslamı gibi kavramlar bunun en son örnekleridir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlar ile hesaplaşmaktır.

''İSLAM KARŞITI BİR SİSTEM KURULMAK İSTENİYOR''

Dinin sadece evde yaşandığı dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Dinin biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil totaliterliktir. Dışarıdan sistemli şekilde yşürütülen saldırılar içeriden bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecektir.''

Erdoğan'ın gündeminde DAEŞ, FETÖ ve Boko Haram gibi terör örgütleri de vardı.

''EMPERYALİSTLERİN BİZİ BÖLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Cumhurbaşkanı bu konuda ise şöyle konuştu:

''İnsanlar dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezlerse DAEŞ, FETÖ, El Şebab, Boko Haram gibi terör örgütlerinin İslama mugayir sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir. Emperyalistlerin bizi Şii, Sünni, Siyah, Beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz.''