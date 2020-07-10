Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya kararını imzaladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya kararını imzaladı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı imzaladığını duyururak 'Hayırlı olsun' mesajını paylaştı.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
"HAYIRLI OLSUN"
Danıştay'ın söz konusu kararın ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik kararı imzaladı. Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı
Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9Jc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020
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