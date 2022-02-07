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07 Şubat 2022 Pazartesi 15:40:00 - Güncelleme:07 Şubat 2022 Pazartesi 15:40:00

Başkan rdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş olsun temennileri için kendisine teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum.

Etiketler : Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan KORONA
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