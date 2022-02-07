Başkan rdoğan'dan, "geçmiş olsun" dileğinde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür

Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş olsun temennileri için kendisine teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sayın Gül'e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum.