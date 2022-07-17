"SAMP-T'de azami işbirliği istiyoruz"

Başkan rdoğan Macron'a SAMP-T füzeleri çağrısı: Tedarik projesini başlatalım
Başkan Erdoğan, telefonda görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile SAMP-T savunma sistemi tedarikini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmeyle ilgili İletişim Başkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, Erdoğan ve Macron'un, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konularda da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
ORTAK BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMELİ
Erdoğan, görüşmede, SAMP-T Hava Savunma Füze Sistemi konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami işbirliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti. Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul'da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile BM'dan oluşacak bir merkezden idare edilme kararına varıldığını hatırlatan Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.
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