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23 Temmuz 2023 Pazar 20:05:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 20:05:00

Başkan Erdoğan'ın ziyareti yolu açtı... Suudi Arabistan'a ihracat vizesi

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Başkan Erdoğan'ın körfez turu kapsamında Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin olumlu neticelenmesi sonucunda, süt ürünleri, bal ve kırmızı et sektörü, Suudi Arabistan'a ihracat vizesi aldı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerdeki olumlu seyir, ekonomik alanda da meyvelerini vermeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretinin hemen ardından ilk somut adım hayvansal mamuller sektöründe geldi. Suudi Arabistan, Türkiye'den süt ürünleri, kırmızı et ve bal ithalatının yolunu açtı.

14-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Suudi Arabistan Gıda ve İlaç İdaresini (SFDA) temsilen Türkiye'yi ziyaret eden heyet, süt ürünleri sektöründe 5, koyun etinde 4, işlenmiş koyun eti sektöründe 3, sığır eti sektöründe 6 ve bal sektöründe 2 toplamda 18 firmaya Suudi Arabistan'a ihracat vizesi verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin yolunda gittiği 2020 yılı öncesinde Suudi Arabistan'a 100 milyon dolara varan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yaptıklarını aktaran Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın sonrasında Suudi Arabistan'a önce 100 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı, sonrasında geçmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2022 yılında ihracatta 4 milyar doları aştığı bilgisini veren Kızıltan, "Türkiye hayvansal mamuller üretiminde güçlü bir ülke, Suudi Arabistan ise alım gücü yüksek gıda ithalatçısı bir ülke. Suudi Arabistan'ın protein ihtiyacını Türk ihracatçıları karşılayacak" diye konuştu. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi yakınlaşma 2023 yılının ilk yarısında ihracat rakamlarına da yansıdı. Türkiye, 2022 yılının ilk yarısında Suudi Arabistan'a 131 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2023 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 747,5'lik artışla 1 milyar 113 milyon dolara ulaştı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Suudi Arabistan ihracat vizesi ziyaret
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