29 Haziran 2019 11:58 | Cumartesi
Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren yayın hayatına başlıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından video paylaşma sitesi YouTube kanalı ile ilgili iletiyi retweet etti. İletide, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın." ifadesine yer verildi.
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