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02 Şubat 2021 Salı 17:37:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 17:37:00

Başkan Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısına Bahçeli'den ilk yorum

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrısına, " "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." şeklinde yanıt verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına ilişkin olarak, "Yeni sisteme müzahir ve müstahak bir Anayasa mecburiyet" dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir." dedi.

"Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur." diyen Bahçeli, "Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır." ifadesini kullandı.

Etiketler : mhp devlet bahçeli yeni anayasa başkan erdoğan
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