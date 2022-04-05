Başkan Erdoğan'ın Ukrayna diplomasisi sürüyor

Başkan Erdoğan, Kişida ile görüşmesinde, Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının bir an önce sonuçlandırılmasında fayda olduğunu belirterek; enerji, gıda, tarım, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarında iş birliği potansiyelini harekete geçirmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes sağlanması ve insani koridorların açılmasına yönelik girişimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, telefon diplomasisini Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile sürdürdü

Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konularda telefon diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergâhlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması stratejik nitelikte olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara devam ettiklerini belirtti.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Orban'ı dördüncü seçim zaferi dolayısıyla tebrik ederek, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını diledi.

Gücünü ortak tarih ve kültürden alan ikili ilişkileri yeni dönemde birlikte daha ileri seviyeye taşıyacaklarına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii alanında yakaladıkları ivmeyi sürdürmenin ve iş birliği kapsamını genişletmenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisine yönelik sürdürdükleri yoğun diplomatik gayretleri de anlattı.