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03 Mart 2023 Cuma 08:19:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 08:19:00

Başkan Erdoğan'ın talimatı vermişti! Cumhur İttifakı'ndan seçimler için 4 formül

Kaynak: Sabah

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası hiçbir seçmenin seçim hakkından mahrum kalmaması için Başkan Erdoğan'ın talimatı ile 'Seçim Komisyonu' kuruldu. Komisyon ikinci toplantıyı bugün yapacak. Öte yandan 'Depremzede seçmenler nasıl oy kullanacak?' sorusu da cevap buldu.

Cumhur İttifakı depremzede seçmenin nasıl oy kullanacağına dair çalışmalara başladı. Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın Seçim Komisyonu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

6 Şubat depreminin ardından 10 il üzerinden çalışmalar başlatıldı. 10 ildeki sandık sayısı 27 bin 688, seçmen sayısı ise toplam 8 milyon 144 bin 33. Bunların 3-3 buçuk milyonunun yerini terk ettiği tespit edildi.

EN KRİTİK İKİ İL HATAY VE ADIYAMAN

Hatay'daki sandık sayısının 3 bin 415, seçmen sayısının ise 1 milyon 67 olduğu öğrenildi. Hatay seçmeninin sadece üçte birinin Hatay'da olduğu, Adıyaman'da sandık sayısının bin 550, seçmen sayısının ise 405 bin olduğu, seçmenin de yarısının Adıyaman'dan ayrıldığı belirlendi.

Depremzede seçmenlerin Türkiye'nin dört bir yanına ilçelere ve hatta köylere dağılmış vaziyette olduğu ifade edildi.

DEPREMZEDE SEÇMENLER NASIL OY KULLANACAK?

Sabah'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nın üzerinde yoğunlaştığı seçenekler şu şekilde:

Çadırkent ve konteyner kentlerin seçim çevresi olarak numaralandırılması

Depremzedelere AFAD ve nüfus müdürlüklerinin ortak çalışması ile geçici depremzede kimliği verilmesi

Yurt ve otellere yerleştirilen depremzedelerin üniversite öğrencileri gibi 2. adres olarak kayıt altına alınması

Seçmen kütükleri askıya çıktıktan sonra ikametgah kaydı yer değişikliği yapılarak gidenlerin bulundukları ilde oy kullanmaları

GEÇİCİ DEPREMZEDE KİMLİĞİ İLE OY KULLANILABİLİR

Burada en önemli konu ulusal adres veri tabanına çok hızlı göç edenlerin kaydedilmesi. Kaymakamlıklar başka illere gidenleri kayıt altına alıyor. Deprem bölgesinde de AFAD ve nüfus müdürlükleri ortak çalışarak kayıt tutacak. Kimliği olmayan seçmene de hızla depremzede geçici kimliği çıkarılacak. Depremzedeler böylelikle geçici kimlikle oy kullanılabilecek.

YENİ ADRES YOKSA EN SON OY VERDİĞİ YER GEÇERLİ

Seçim kanunu değişikliğinde 36. maddeye konulan bir hüküm var. Bu hükme göre "Seçmen kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak her yıl güncelleştirilerek oluşturulur. Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılamaz" ifadesi yer alıyor.

Seçim komisyonunun yaptığı çalışmalar sonucunda deprem nedeniyle başka bir şehre gitmiş olan ve hiçbir kaydı olmayan seçmen en son nerede oy verdiyse orada oy kullanma hakkına sahip olacağı üzerinde duruldu.

İL BAŞKANLARI ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, önceki gün parti genel merkezinde Genel başkan yardımcıları ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi, deprem bölgelerindeki çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca Erdoğan, il başkanları atamalarını da gerçekleştirdi.

Mersin İl Başkanlığına Adem Aldemir, Erzurum İl Başkanlığı'na İbrahim Küçükoğlu, Giresun İl Başkanlığı'na Mete Bahadır Yılmaz, Gümüşhane İl Başkanlığı'na Mehmet Emin Erdoğdu ve Kocaeli İl Başkanlığı'na Şahin Talus atandı.

Etiketler : Cumhur İttifakı deprem oy seçim

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