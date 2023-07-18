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18 Temmuz 2023 Salı 09:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 09:00:00

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti gündeme damga vurdu!

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret Suud medyasında geniş yer bulurken, iki ülke arasındaki 'tarihi kardeşlik' ilişkilerine vurgu yapıldı.

Erdoğan'ın ziyareti başta Suudi Arabistan haber ajansı SPA olmak üzere pek çok gazetede yer aldı.

SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929'da imzalanan "Muhadenet Muahedesi"ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı. İki ülkenin sahip olduğu coğrafi konum sayesinde ilişkilerin gelişip büyüdüğü ifade edilen haberde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin, ilişkilerin gücünü ortaya koyduğu vurgulandı.

Ukaz gazetesi haberinde, iki ülkenin bölgede oynadığı önemli role atıfta bulunarak, iki liderin, ikili ilişkileri kardeşlik temelinde ve bölge halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirmeye kararlı olduğu ifade edildi.

El-Medine gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cidde'ye gelişini Twitter'dan "Türk Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'da" etiketiyle (hashtag) duyurdu.

"Sabq" gazetesi, internet sayfasında "Türkiye ve Suudi Arabistan bölgesel ve uluslararası ağırlığa sahip. İki devlet de Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın temel direği." ifadesine yer verdi.

Gazete, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, oynadıkları dengeli ve etkin rolle uluslararası barış ve güvenliği koruduklarına ve dünyanın en büyük ekonomilerinin dahil olduğu G20'ye üye olduklarına dikkati çekti.

Sabq, Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ziyaretin, ikili ilişkileri daha ileriye taşıyacağına vurgu yaptı.

Etiketler : Suudi Arabistan Türkiye ve Suudi Arabistan Cumhurbaşkanı Erdoğan
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