Başkan Erdoğan'ın sözleri büyük yankı uyandırdı

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18 Haziran 2021 Cuma 14:55:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 14:55:00

Başkan Erdoğan'ın sözleri Rusya'da yankı uyandırdı: Ciddi bir meydan okuma

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ ziyareti dönüşünde, "Askeri üs konusunda daha sonra gelişme olabilir" açıklaması Rusya basınında büyük yankı uyandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karabağ'ı ziyareti sonrası Azerbaycan'a askeri üs kurulmasına ilişkin "Daha sonra gelişme olabilir" açıklamasında bulunması Rus medyasının gündeminde. Ülke basınında çıkan haberlerde, 'Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri üs kurmasının Rusya için ciddi bir meydan okuma olacağı' belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin "Azerbaycan toplumunda da Türkiye'nin askeri üssü konusunda ciddi bir talep söz konusu. Bu yeni anlaşma kapsamında askeri üs söz konusu olabilir mi? Şuşa Beyannamesi askeri üssü kapsıyor mu?" sorularına şu yanıtı vermişti:

'ASKERİ ÜS KONUSUNDA DAHA SONRA GELİŞME OLABİLİR'

"Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır."

"TEHLİKELİ BİR MEYDAN OKUMA"

Erdoğan'ın bu sözleri, Rusya'da yankı uyandırdı. Ülke medyasında Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs açma olasılığına geniş yer verildi.

Konuya ilişkin yayımlanan haberlerde, "Türkiye'nin Azerbaycan'daki üssü Rusya için tehlikeli bir meydan okuma olacak" ve "Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs kurabilir. Erdoğan, Azerbaycan'da bir Türk askeri üssü oluşturma olasılığı hakkında konuştu" başlıkları attı.

KREMLİN: YAKINDAN GÖZLEMLİYORUZ

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da olası bir Türk askeri üssü kurulması hakkındaki gelişmeleri yakından gözlemliyoruz" denildi.

Etiketler : Kremlin rusya türkiye erdoğan azerbaycan
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