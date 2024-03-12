Başkan Erdoğan'ın "Son seçimim" sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Erdoğan'ın "Son seçimim" sözlerine ilişkin, "Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş, 'Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin' diyor" açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik özel bir kanalda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Son seçimim" sözlerini değerlendirdi.
Çelik, "Bununla ilgili bir siyasi gündemimiz yok Meclis'in kendini feshetmesi gibi. Önümüzdeki 5 seneyi iyi değerlendireceğiz. Siyasette bildiğim bir şey var. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar verir. Vatandaşımız cumhurbaşkanımız hizmet etsin istiyor. Böyle büyük bir irade var. Cumhurbaşkanımızın liderliği organik. Millet kal derse kalırız, git derse gideriz der cumhurbaşkanımız da. Seçim vesilesi ile dışarıda gördüğüm Cumhurbaşkanımıza teveccüh artarak devam ediyor." dedi.
- Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı ile görüştü
- Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde deprem
- İmamoğlu'nun 'metro' yalanı canlı yayında çürütüldü: Projelendirip başladığı bir çalışma yok!
- Başkan Erdoğan'ın "Son seçimim" sözlerine Çelik'ten dikkat çeken açıklama
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanların en temel sorunu parçalanmışlık
- "ABB'nin şu an 20 milyar borcu var"