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16 Nisan 2021 Cuma 21:30:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 21:30:00

Başkan Erdoğan'ın ramazan diplomasisi

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Ramazan ayına da yoğun diplomasi trafiği yürüterek başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü dünya liderlerinin ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, ramazan ayının başladığı 12 Nisan'dan bu yana Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Liderlerin karşılıklı olarak ramazan tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, İslam alemi ve tüm dünya için hayırlar getirmesi temenni edildi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Ramazan ayı ramazan diplomasisi
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