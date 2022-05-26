Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi panikletti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atacağı açıklamasına ilişkin, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü şu yanıtı verdi:

"Türk müttefiklerimizle, Başkan Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON MASADA

Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni bir operasyon olacak mı? Bu soru bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında karara bağlanacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak.

Suriye'nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon, NATO'nun genişleme süreci,

Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer güvenlik konuları.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık bir aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Başkan Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.