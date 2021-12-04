Başkan Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak önlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir dizi projenin açılışı için Siirt'teydi.

Başkan Erdoğan'ın Siirt mitingi için görevli olan polis aracının altına bombalı düzenek kuruldu.

Düzenek polislerin dikkati sayesinde etkisiz hale getirildi.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği tespit edildi.

Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.