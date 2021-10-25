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25 Ekim 2021 Pazartesi 14:42:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 15:21:00

Başkan Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi başladı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Kabul, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat sürdü.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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