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24 Ekim 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2021 Pazar 10:08:00

Başkan Erdoğan'ın masasına gelen dikkat çeken anket!

Kaynak: Sabah Gazetesi

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AK Parti için yaptırılan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da önünde olan son kamuoyu araştırmasından pandemi ve aşı konusu başta olmak üzere çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketin sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırırken oranı yüzde 17'lerde olan aşı karşıtı bir grup da bulunuyor.

AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birçok konuda kamuoyunun nabzını tutma konusundaki yöntemlerini çeşitlendirerek artırmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu kapsamda yeni ve çok başlıklı bir kamuoyu araştırması ve anket çalışması yaptıran AK Parti yetkili organları bu anketin sonuçlarını da Başkan Erdoğan'a sundu.

AK Parti için yapılan ve Eylül ayı araştırma sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:

YÜZDE 81 AŞI OLDU, YÜZDE 17 AŞI KARŞITI VAR

Araştırmaya katılanların yüzde 81'i aşılandığını belirtti. Yüzde 17 karşıtı bulunuyor ve bu gençler arasında daha yaygın. Toplumun yüzde 12 ise aşıya güvenmiyor.

EVDE KALMAYA DEVAM EDENLERİN ORANI ÜÇTE BİR

Salgında alınan önlemler sonrası başlayan normalleşmelere rağmen vatandaşların üçte biri hala evde. Dörtte bir tamamen normal hayata döndü.

TOPLUMUN YÜZDE 50'Sİ KORONAVİRÜSLE TANIŞTI

Araştırma salgının ne kadar yaygın olduğu ve toplumun ne kadarını etkilediğinin anlaşılması açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. Buna göre her iki kişiden birisinin ailesinde koronavirüsten hastalanan oldu.

SELLER YAPILAŞMA SORUNU:

Ankette son yaşanan afetler de vatandaşlara soruldu. Her üç kişiden ikisi Karadeniz'i sarsan selleri yanlış yapılaşmaya bağladı.

YANGINDA KARA PROPAGANDA DETAYI!

Orman yangınları ile ilgili muhalefetin algı operasyonu ve kara propagandasının toplumun bir kesiminde karşılık bulduğu görülüyor. Üç kişiden biri yangınların bilinçli olarak söndürülmediğine inanıyor.

MİLLİ TAKIM BİRLEŞTİRDİ

Türk Kadın Milli Voleybol takımının başarılarının toplumda coşku ile karşılandığı, uzun süredir özlenen bir tablonun ortaya çıkmasını sağladığı görüldü. Adeta tüm toplum birleşti vatandaşların "yüzde 97" gibi ezici bir çoğunluğu kadın voleybol takımının başarılarından gurur duydu.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk Kadın Milli Voleybol takımı Orman yangınları Karadeniz
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