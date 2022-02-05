Başkan Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şunları söyledi:
"Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz."
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