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20 Temmuz 2023 Perşembe 16:08:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 16:08:00

Başkan Erdoğan'ın Körfez turu Arap medyasında yankılandı: Büyük yatırımların önü açıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu, bu ülkelerin medyasında ilgiyle takip edildi. Bunlardan birisi olan El-İttihad gazetesi, BAE-Türkiye görüşmelerinin büyük yatırım fırsatları için ufuk açtığını, iki ülkedeki ticari faaliyetleri hızlandırdığını, özel sektörü canlandırdığını ve girişimcileri teşvik ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu, bu ülkelerin medyasında ilgiyle takip edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından BAE'yi ziyaret etti. Ziyaretler sırasında üç Körfez ülkesi ile Türkiye arasında birçok alanda çok sayıda anlaşma imzalandı.

Ziyaretler Körfez ülkelerinin medyasında da büyük yankı uyandırırken, bu ilgi, Türkiye ile ikili işbirliğinin önemini ve konumunu vurgulayan övgülerde birleşti.

BAE

BAE resmi ajansı WAM'a göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyareti ülke medyasının ana gündem maddesi oldu. Haberlerde BAE-Türkiye ilişkilerinin önemi konusunda görüş birliği vardı.

El-İttihad gazetesi, "Sürdürülebilir İşbirliği" başlıklı başyazısında, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türk mevkidaşı ile iki yılda beşinci kez düzenlediği zirvenin, iki dost ülkenin kapsamlı ekonomik ortaklık yönlerini geliştirme konusundaki kararlılığını ve iradesini vurguladığı belirtildi.

Gazete, BAE-Türkiye görüşmelerinin büyük yatırım fırsatları için ufuk açtığını, iki ülkedeki ticari faaliyetleri hızlandırdığını, özel sektörü canlandırdığını ve girişimcileri teşvik ettiğini vurguladı.

El-Halic gazetesi ise "Ortaklık ve Güven Diplomasisi" başlıklı başyazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden övgüyle söz etti.

El-Vatan gazetesi, "BAE ve Türkiye... Kapsamlı ve Umut Veren Ortaklık" başlıklı yazısında ziyareti değerlendirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Al Nahyan ile Erdoğan arasındaki görüşmeler, aradaki bağları, işbirliğini ve bunları iki ülke yararına çeşitli alanlarda kalıcı olarak geliştirmeyi hedefliyor. Bu görüşmeler ayrıca, bölge halklarının yararına çalışmak ve barış konusunda ortak arzuyu güçlendirme düzeyinde ileri bir istasyon oluşturmaktadır.

BAE ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliği, başarıları ikiye katlamayı vadeden gelişmiş bir medeni modeli temsil ediyor."

BAE medyası, Twitter'da da "Türkiye Cumhurbaşkanı BAE'de" etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu.

KATAR

Katar medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha ziyaretine büyük ilgi gösterdi.

Katar resmi ajansı QNA'ya göre, ilişkileri son birkaç yılda özellikle siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda ileri düzeyde gelişme gösteren Katar ile Türkiye, güçlü kardeşlik ilişkilerinin ve köklü bir stratejik ortaklığın keyfini sürüyor.

Haberde "Şu anda dünyanın en başarılı ortaklıklarından biri olan Katar ile Türkiye arasındaki ortaklık, Katar Emiri ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın güçlü siyasi iradesiyle stratejik ortaklık düzeyine ulaşmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ve sonuçları ülkenin Eş-Şark ve Er-Raye gazetelerinde de geniş yer aldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının, 1929'da imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasına uzandığı kaydedildi.

Haberde, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin gelişme gösterdiği, İslam ülkelerinin çıkarlarını ilgilendiren konularda da karşılıklı anlayışın hakim olduğuna işaret edildi.

İki ülke ilişkilerinin tüm alanlardaki gücüne ve çeşitliliğine dikkat çekilen haberde, Suudi Arabistan ve Türkiye liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin ilişkilerin gücünün açık kanıtı olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan basınından "Riyad, Ukaz, El-Medine ve Sabk" gazeteleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin haberlerinde "Suudi Arabistan ve Türkiye bölgesel ve uluslararası ağırlık kazanıyor. İki ülke, Orta Doğu bölgesinde istikrar ve güvenliğin temel direkleridir." şeklindeki ifadelere yer verdi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın "uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında dengeli ve etkili roller üstlendikleri" belirtilirken, iki ülkenin dünyanın en büyük ekonomilerini içeren G20 üyesi olduğu hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri, geleneksel medyanın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve BAE'deki Twitter kullanıcılarının da en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

Etiketler : Türkiye Katar Birleşik Arap Emirlikleri etiketler
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