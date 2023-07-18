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18 Temmuz 2023 Salı 18:11:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 18:11:00

Başkan Erdoğan'ın Körfez turu Arap medyasında: Hediye edilen Togg dikkat çekti

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Başkan Erdoğan'ın körfez ziyareti Arap medyasında geniş yer buldu. Başkan Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hediye ettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg merak konusu olurken Arap medyası bunu manşetlerine taşıdı. Gazeteler Togg'un teknik özelliklerinden, rengine kadar birçok detayı mercek altına aldı.

Başkan Erdoğan'ın Körfez ülkelerine turu başladı. İlk durağı Suudi Arabistan olan Başkan Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan buradaki temaslarının ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.

GAZETELER MANŞETLERİNDEN DUYURDU

Başkan Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyanın en önemli gündem maddesi oldu. Gazeteler ziyareti manşetlerinden duyururken, Erdoğan'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a hediye ettiği Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKİCİ ZİYARET

Erdoğan'ın Körfez ziyaretini 'dikkat çekici' olarak tanımlayan CNN, Prens Muhammed bin Selman ve Erdoğan'ın iki ülke arasında savunma sanayi, enerji ve iletişim alanlarında bir dizi ikili anlaşma imzaladığına dikkat çekti.

Aljazeera Suudi Arabistan'ın Erdoğan'ın ziyareti sırasında yapılan anlaşmalar kapsamında Türk İHA'ları satın aldığına dikkat çekerken El Riyad gazetesi, Türkiye ve Suudi Arabistan için 'iki kardeş ülke' ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'I OTELİNE KADAR TOGG İLE BIRAKTI

Suudi Basın Ajansı (SPA), Başkan Erdoğan'ın Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a Togg hediye ettiğini okuyucularıyla paylaştı.

Veliaht Prens'in Başkan Erdoğan ile saray meydanında bir süre kendine hediye edilen aracı incelediğini belirten ajans, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Erdoğan'ı oteline kadar Togg ile bıraktığını belirtti.

MERAK KONUSU OLDU: BEYAZ RENGİN SIRRI NE?

Al-Masry Al-Youm gazetesi de Erdoğan'ın hediyesine dikkat çekti ve 'Veliaht Prens'e hediye edilen arabanın 'Beyaz renginin sırrı ne?' diye sordu.

Gazete aracın rengini Türkiye'nin Batı'sında yer alan Denizli ilindeki Turizm cenneti Pamukkale'den aldığını yazdı.

CNN ise Togg'un teknik özelikleri, fiyatı ve üretim süreci gibi detayları okuyucuları ile paylaştı.

KATAR MEDYASINDAN "STRATEJİK ORTAKLIK" VURGUSU

Katarlı medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyarette bulunduğu Katar ile Türkiye arasında geliştirilen "stratejik ortaklığa" övgüde bulunurken, ilişkilerin daha üst düzeye taşınacağını belirtti.

Katar resmi ajansı QNA ve Katar'ın Er-Raya gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamındaki Doha ziyareti konusunda iki ülke ilişkilerine vurgu yaptı.

QNA, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi (Katar'ı) ziyareti, iki ülke arasında diplomatik ilişkinin başlamasının 50. yıl dönümüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Haberde, Erdoğan'ın Katar ziyareti ve yapacağı görüşmelerle "ikili ilişkilerin üst düzeye çıkarılması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının" beklendiği belirtildi.

Türkiye ve Katar arasında birçok alanda gelişen stratejik ortaklığı, "dünyadaki mevcut en başarılı ortaklık" şeklinde nitelendiren QNA, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "güçlü siyasi iradesi" sayesinde ilişkilerin geliştiğini vurguladı.

Er-Raya gazetesine konuşan Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Casim Al Sani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "stratejik ortaklık için yeni ufuklar açacağını" belirtti.

Eş-Şark gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine sayfasında özel yer ayırarak, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkilerin önemini vurgulayan haberlere yer verdi.

Etiketler : Recep tayyip erdoğan suudi arabistan katar
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