Başkan Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na yeni isimler atandı
Kaynak: AA
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Başkan Erdoğan'ın imzası ile Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Şener, Çakmak ve Duman, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.
TCMB başkan yardımcılıklarına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.
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