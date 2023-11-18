İsrail'in Gazze katliamı... Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya basınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'da İsrail'in Gazze'deki zulmüne dair söylediği sözler dünya basınında manşetlere taşındı.

"BİZİM İSRAİL'E BORCUMUZ YOK"

Almanya ziyareti kapsamında Başbakan Olaf Scholz ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği öncesinde, basın toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi'nin yüzüne açık açık İsrail'in soykırım yaptığını söylemişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ AYAR

Başkan Erdoğan'ın İsrail'e ilişkin sözleri dünya basınında yankı uyandırdı. Birçok gazete, basın toplantısındaki ifadeleri manşetlerine taşıdı.

İngiliz The Telegraph gazetesi, Başkan Erdoğan'ın Nazi Almanya'sı döneminde Yahudilere yönelik uygulanan soykırıma atıfta bulunduğunu belirterek, "Erdoğan'a göre Almanya Holokost yüzünden rahat konuşamıyor" başlığını attı.

"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ TEVRAT'TA YOK"

Fransız Le Figaro gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın konuşmalarını "Erdoğan Almanya'da, 'Çocukların öldürülmesi Tevrat'ta yok' dedi" şeklinde haberine yansıttı.

İSRAİL'DE DE MANŞET OLDU

İsrail'de yayın yapan Times of Israel gazetesi de Başkan Erdoğan'ın, Almanya'nın Holokost yüzünden İsrail'i eleştiremediği sözlerini manşetine taşıdı.

Gazete, Başkan Erdoğan'ın, "Hastaneleri vurmak, çocukları öldürmek Tevrat'ta yok, yapamazsınız" sözlerine de haberinde yer verdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Rus haber ajansı TASS, Erdoğan'ın Filistin ile ilgili, "Filistin sorununun yalnızca iki devletli çözümü var" sözünü, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın, Filistin sorununa iki devletli çözümün kaçınılmazlığını doğruladığını söyledi." şeklinde haberleştirdi.

"ERDOĞAN'IN SCHOLZ ÖNÜNDEKİ GÜÇ GÖSTERİSİ"

Yunan Naftemporiki gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın Scholz ile toplantısını "Erdoğan'ın Scholz önündeki güç gösterisi: "İsrail'e karşı hiçbir suçumuz yok, özgürce konuşabiliriz." şeklinde servis etti.

Eurofighter'lar konusuna ise gazete Başkan Erdoğan'ın, "Başka ülkeler de üretiyor, biz başka yerden de satın alabiliriz." cümlesiyle yer verdi.

BILD: ERDOĞAN'IN SKANDAL KONUŞMASI

Öte yandan Alman Bild gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın Berlin'de yaptığı tarihi konuşmayı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde skandal konuşması." şeklinde manşete taşıdı.