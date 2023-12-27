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Asgari ücret görüşmesi başladı! Başkan Erdoğan işçi ve işveren tarafını kabul etti
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27 Aralık 2023 Çarşamba 17:24:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 17:24:00

Asgari ücret görüşmesi başladı! Başkan Erdoğan işçi ve işveren tarafını kabul etti

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Başkan Erdoğan'ın işçi ve işveren tarafıyla görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan'ın Beştepe'de işçi ve işveren tarafıyla görüşmesi başladı.

Etiketler : başkan erdoğan asgari ücret görüşme
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