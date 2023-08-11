Başkan Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre birçok kuruma yeni atamalar yapıldı.
Karara göre; SGK Başkanlığına Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
TOKİ Başkanlığına Ömer Bulut yeniden atanırken, AFAD Başkanlığına da Okay Memiş getirildi.
Ahmet Gülşen ise Karayolları Genel Müdürü oldu.
Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı.
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