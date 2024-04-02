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Başkan Erdoğan'ın iki aylık yoğun mesaisi
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02 Nisan 2024 Salı 07:00:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 07:00:00

Başkan Erdoğan'ın iki aylık yoğun mesaisi

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, geçen iki ayı yoğun çalışma temposuyla geçirdi. Erdoğan, iki ayda 52 il ziyaret ederek halkla kucaklaştı. Yurt içi ve yurt dışında mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler yaptı. İşte, Erdoğan'ın son iki aydaki mesaisinden öne çıkanlar...

Türkiye'nin dört bir yanındaki illere yapılan ziyaretler, önemli toplantılar, açılış törenleri ve yabancı liderlerle yürütülen diplomasi trafiği.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağırlıklı olarak yerel seçim gündemli son iki aydaki temposu oldukça yoğundu.

Erdoğan, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında il ziyaretlerine Zonguldak'tan başladı..

Adana'dan Van'a, Şanlıurfa'dan Tekirdağ'a, Manisa'dan Kayseri'ye Türkiye'nin 7 bölgesinin pek çok şehrini dolaştı. Toplamda partisinin 46 ilde düzenlediği mitinge katıldı. Ayrıca İstanbul'un 4 ilçesindeki mitinglerde İstanbul halkıyla buluştu.

DEPREM KONUTLARININ ANAHTAR TESLİMİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde afet bölgesindeydi.

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'a giderek deprem konutlarının anahtar teslimini yaptı.

Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri, sağlık çalışanları ve askerler gibi toplumun farklı kesimleriyle iftar programlarında bir araya geldi.

İki aylık süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki kabine toplantısına başkanlık etti..

ERDOĞAN MEVKİDAŞLARIYLA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süre zarfında lider diplomasisini de sürdürdü.

12 Şubat'ta Dünya Hükümetler Zirvesi için Dubai'ye gitti. 1 gün sonra Mısır'a geçti, mevkidaşı Sisi ile Kahire'de görüştü. Türkiye'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı ve Arnavutluk Başbakanı Rama'yı konuk etti.

Antalya Diplomasi Forumu marjında da bazı devlet ve hükümet başkanlarını ağırladı. Aralarında Rusya lideri Putin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ın da bulunduğu isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ERDOĞAN ÇOK SAYIDA LİDERLE DE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile de telefonla görüştü. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan yerel seçim deprem
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