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Haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı
27 Kasım 2023 Pazartesi 10:46:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 10:46:00

Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi sosyal medyadan paylaşıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20-26 Kasım tarihlerindeki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, 21 Kasım Salı günü Cezayir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile görüştü. Erdoğan, ziyareti kapsamında Cezayir-Türkiye İş Forumu'na katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

22 Kasım Çarşamba günü çevrim içi düzenlenen G20 zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Kasım Perşembe günü ise "Aybüke, Öğretmen Oldum Ben" filminin ilk gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Cuma günü ise Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni ve 24 Kasım Öğretmenler Günü programlarında katılımcılara hitap etti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 25 Kasım Cumartesi günü düzenlenen programda konuşan Erdoğan, aynı gün Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan haftalık mesai erdoğan dijital medya
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