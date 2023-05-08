VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz
"Yatırım alanlarını depremzede illerimizde belirledik"
"Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek"
Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Arap dünyasından şarkılı destek!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:44:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:44:00

Başkan Erdoğan'ın haftalık mesaisi paylaşıldı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Başkan Erdoğan'ın, 1-7 Mayıs'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar ve mitingler sosyal medyadan paylaşıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1-7 Mayıs'taki haftalık mesaisinde gerçekleştirdiği programlar ve mitingler sosyal medyadan paylaşıldı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Pazartesi günü Memur-Sen Genel Kurulunda konuştu, İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'na katıldı.

Erdoğan, 2 Mayıs Salı günü Antalya Mitingi'nde konuştu, Konya'da yapımı tamamlanan 74 eserin resmi açılışını yaptı.

3 Mayıs Çarşamba günü Rize Mitingi'nde konuşma yapan Erdoğan, Zigana Tüneli ile Trabzon'da yapımı tamamlanan 111 eserin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, 4 Mayıs Perşembe günü Giresun, Ordu ve Samsun mitinglerini gerçekleştirirken, 5 Mayıs Cuma Van ve Erzurum Mitingi'nde konuştu, TV Net yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mayıs Cumartesi günü Kayseri ve Mersin mitinginde vatandaşlarla bir araya geldi, 7 Mayıs Pazar günü ise Büyük İstanbul Mitingi'ni gerçekleştirdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan haftalık mesai miting
Aşk yok!

Aşk yok!
Meslektaşlarına meydan okudu

Meslektaşlarına meydan okudu
Kerem Bürsin diyar diyar geziyor

Kerem Bürsin diyar diyar geziyor
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Müziğe döndü

Müziğe döndü
Kampa gidecek

Kampa gidecek
Tekli imaj

Tekli imaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX