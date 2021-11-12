Başkan Erdoğan'ın sözleri gündem oldu!

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12 Kasım 2021 Cuma 12:02:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 12:07:00

Başkan Erdoğan'ın göçmenlerle ilgili sözleri Yunan basınında gündem oldu!

Kaynak: Yeni Şafak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem." sözleri Atina'yı karıştırdı. Yunan hükümeti, Brüksel'e "Sizin sınırlarınızı koruyoruz." mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in göçmenler konusunda Türkiye'yi suçlamasına yanıt verdi.

Erdoğan, Miçotakis'in göçmen krizinde sorunun Türkiye'den kaynaklandığına dair açıklamasına "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür." diyerek tepki gösterdi.

"KAPILARI AÇARIZ" SÖZLERİ YUNANİSTAN'IN GÜNDEMİNDE

"Eğer biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem." şeklinde konuşan Erdoğan'ın sözleri, Yunan basınında alarma neden oldu. Yunan basını bu sözler üzerine panik manşetleri attı.

Yunan hükümetinden gelen açıklamayı aktaran Kathimerini gazetesi, "Yunanistan, hukukun üstünlüğü ile yönetilen bir Avrupa devletidir. Kendi sınırlarını koruyor." ifadesini paylaştı.

AB'YE MESAJ: SİZİN SINIRLARINIZI KORUYORUZ

Haberde, Yunan sınırlarının aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) sınırları olduğu belirtilerek, Brüksel'e "Sizin de sınırlarınızı koruyoruz." şeklinde mesaj verilmeye çalışıldı.

ERDOĞAN'IN MÜLTECİ KONUSUNDAKİ AÇIKLAMASI

Erdoğan, söz konusu basın toplantısında, yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıklarını belirtmiş, "Bunun 4 milyona yakını sadece Suriye... Irak var, Afganistan var vesaire... 5 milyona yakın mülteciyi ülkesinde ağırlayan, onlara ev sahipliği yapan bir ülkeye 'mülteci sorunu Türkiye'den kaynaklanıyor' demek nankörlüktür." şeklinde konuşmuştu.

"MÜLTECİLERİ ÖLÜME MAHKUM EDEN ÜLKE YUNANİSTAN'DIR"

"Hepsinden öte Ege'de, Akdeniz'de mültecilerin botlarını şişleyerek onları ölüme mahkum eden ülke Yunanistan'dır." diyen Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"DÜRÜST DAVRANMIYORLAR"

"Elimizde bütün belgeler var. Çoluk çocuk demeden o botları şişleyerek, bazen kendi kıyı emniyeti, adı emniyet, ve oradan süratle geçmek suretiyle o botları devirerek batıran ve ölüme o insanları mahkum eden yine Yunanistan. Neyi konuşuyorum ben? Tamamıyla ne yazık ki Miçotakis de avanesi de yalanla gün geçiriyorlar, dürüst davranmıyorlar, dürüst davranmadıkları için de bölgede güven telkin etmiyorlar.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban Kiryakos Miçotakis
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