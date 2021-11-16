İsrailli casuslar bakın ne yapmış!

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16 Kasım 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 09:51:00

Başkan Erdoğan'ın evini çeken İsrailliler işaretleyip bunları yazmış!

Kaynak: Sabah

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Küçük Çamlıca Kulesinin restoran bölümünden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da yer alan evinin fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve bir Türk ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli şahısların, Başkan Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını zoom yaparak çektikten sonra Whatsapp üzerinden bir gruba atarak, 'Burası Erdoğan'ın evi, yola yakın Metro karşısı, Kuleden göründüğü kat, çalışan güvenlik sayısı" bilgilerini paylaştıkları öne sürüldü.

İstanbul Üsküdar'daki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanan İsrailli Mody ve Natali O. çifti ve bir Türk ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli şahısların olay günü saat 14:30 sıralarında kuleye taksi ile gelip 34'üncü kata çıktıkları, buradan Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını zoom yaparak çektikleri öğrenildi. Şüphelilerin çektikleri fotoğrafı daire içerisine alarak Whatsapp üzerinden bir gruba attıkları öğrenildi.

Sabah'ta yer alan haberde iddiaya göre fotoğrafı paylaşan şüphelilerin karşı tarafa mesaj olarak, 'Burası Erdoğan'ın evi, yola yakın Metro karşısı, Kuleden göründüğü kat, çalışan güvenlik sayısı ve Asansör bilgisi paylaştıkları öne sürüldü.

İsrailli Natali ve Mody O. çifti, geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesinin restoran katından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraf ve videolarını çekip, kuleyle Erdoğan'ın konutu arasındaki mesafe bilgilerini başka kişilere ilettikleri iddiasıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınmış, failler ile birlikte İ.A. isimli bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklanmışlardı.

WHATSAPP'TAN PAYLAŞMIŞLAR

İsrailli Natali O. ve Mody O.'nun, kulenin restoran bölümünden çektikleri fotoğrafları anlık mesajlaşma programı üzerinden bir gruba aktardıkları ortaya çıktı. Erdoğan'ın konutunun bulunduğu fotoğrafların söz konusu ülkedeki kişilere ne amaçla gönderildiği titizlikle incelenirken, kayıtların gizli servislere şifreli olarak aktarılıp aktarılmadığı da mercek altına alındı.

Erdoğan'ın konutu ile Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi arasındaki mesafenin yanısıra, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan kule hakkındaki teknik bilgilerin de söz konusu mesajlaşma grubuna aktarıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAF'TA ERDOĞAN'IN KONUTUNU DAİRE İÇERİSİNE ALMIŞLAR

Olay günü iddialara göre şöyle yaşandı. İsrailli çift 9 Kasım günü saat 14:30 sıralarında taksi ile kuleye geldi. 34. Kata çıktıklarında Başkan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu yerin fotoğrafını zoom yaparak çekmeye başladı.

Bu durumdan kule güvenliği şüphelendi ve durumu üstlerine bildirdi. Şahsıların kendi rızaları ile alınan cep telefonları incelendiğinde telefonların fotoğraf bölümünde fotoğrafların olmadığı ancak anlık mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden fotoğrafların bir gruba atıldığı görüldü.

KAT VE KONUM BİLGİLERİNİ PAYLAŞMIŞLAR

Atılan fotoğrafların üzerinde Erdoğan'ın konutunun daire içerisine alınmış olduğu ve üzrinde yabancı yazıların yazdığı görüldü.

NOTLAR DİKKAT ÇEKTİ: Ayrıca Fotoğraflara ek olarak "Burası Erdoğan'ın evi, yola yakın yer, metro karşısı, kuleden göründüğü kat, kule içerisinde çalışan güvenlik sayısı ve asansör bilgilerinin paylaşıldığı görüldü.

Etiketler : İsrailli Natali ve Mody O Erdoğan konutunun fotoğrafını zoom Whatsapp
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