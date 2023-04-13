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13 Nisan 2023 Perşembe 16:05:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 16:05:00

Başkan Erdoğan'ın Diyarbakır'da açacağı camide 25 bin kişi ibadet edebilecek

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Diyarbakır'da açılışını yapacağı Selahaddin Eyyubi Camisi'nde avlu da dahil aynı anda toplam 25 bin kişi ibadet edebilecek.

Yapımı 6 yılda tamamlanan cami, Diyarbakırlı iş insanı İhsan Arslan tarafından Yenişehir semtinde yaptırıldı.

Toplam 43 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan caminin bünyesinde 700 kişilik bir konferans salonunu, 1500 metrekarelik fuaye ve sergi salonu ile 500 araçlık otopark yer alıyor. Caminin külliyesinde 2 bin 400 metrekarelik bir kafeterya, kütüphane ve gençlik merkezi, yüz ölçümü 4 bin metrekareyi bulan ofis ve eğitim alanları da bulunuyor.

Her bir kapısının ayrı ismi bulunan caminin yanlarındaki 4 kapı Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa'nın adlarını taşırken ana kapıda ise Hz. Muhammed'in ismi yer alıyor.

Ağırlıklı olarak bölgenin bazalt, beyaz ve sarı taşlarının kullanıldığı cami hem Mezopotamya hem Selçuklu hem de Osmanlı izleri taşıyor.

CAMİDE SADELİK ÖN PLANA ÇIKIYOR

Dört minarenin kare, ana kubbe de dahil toplamı 56 kubbenin sekizgen formları yöredeki tarihi mimarinin karakteristiklerini yansıtıyor. İçeride tezyinat ve süsleme değil sadelik ön plana çıkıyor.

Camide hat türü olarak kufi tercih edilirken mahfilin tezyininde Esma-ül Hüsna'dan bazı isimler de bulunuyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan diyarbakır ibadet selahaddin eyyubi camisi

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