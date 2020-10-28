Fransız mallarına boykot çığ gibi büyüyor!

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28 Ekim 2020 Çarşamba 07:47:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 07:47:00

Başkan Erdoğan'ın çağrısına dev destek! Açıklamalar peş peşe geliyor

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Başkan Erdoğan'ın ‘Fransız mallarını almayın' çağrısına destek büyüyor. İstanbul Ticaret Borsası, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Ankara Ticaret Odası, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve ASKON'dan destek yağdı. İş dünyası temsilcileri vatandaşın yanı sıra firmalara da seslendi: Fransa'daki muhataplarımıza Macron'un yersiz çıkışlarına son vermesi için baskı yapılması vurgulandı. “Macron'a dur demek; İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fransız mallarını sakın almayın’ çağrısına destek çığ gibi büyüyor. TESK öncülüğündeki esnaftan sonra Türkiye Perakendeciler Federasyonu da (TPF) çağrıya destek verirken, iş dünyası temsilcilerinden de peş peşe tepkiler yağıyor. TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan boykota destek vermelerini, Fransa’dan doğrudan ithal edilen ürünlere talep göstermemelerini bekliyoruz” dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, “Müslümanlara yapılan zulme kayıtsız kalamayız. Unutmayın, aldığınız her Fransız markasıyla Müslüman kardeşlerimize yapılan zulme destek vermiş olacaksınız. Üyelerimize ve vatandaşlarımıza boykota destek vermeleri çağrısında bulunuyorum” dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise, “Macron’a dur demek; İslamofobiye, faşizme ve sömürgeciliğe dur demektir” ifadelerini kullandı.

İTHALATA FREN ÇAĞRISI

Fransız ürünleri Türkiye’de satan firma yetkililerine seslenen Aydın, “Fransa’ya ihracatımız 6.4 milyar dolar, ithalatımız 5.1 milyar dolar kaygısı gütmekten ziyade, Fransa’daki muhataplarınızla görüşerek Macron’un bu yersiz çıkışlarına son vermesi için baskı yapmalısınız” dedi.

100 MİLYAR DOLARI AŞTI

İslam karşıtı tutumuyla öne çıkan Fransa’nın uluslararası ticaretinde İslam ülkeleri önemli rol oynuyor. Ülkenin Müslüman coğrafyasındaki ticaret hacminin 100 milyar doları aşması dikkati çekiyor. Fransa, 2019’da bu ülkelerine 45.8 milyar dolarlık ihracat yaparken, 58 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

MEMUR-SEN’DEN PROTESTO

Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri de, Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanarak,

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır” dedi.

BİZ FRANSIZ DEĞİLİZ!

Pek çok medya organında boykot çağrısı yapılan Fransız markaları listeleniyor. Ancak listede Fransız olmayan birçok markanın da ismi yer alınca bu şirketlerden peş peşe “Biz Fransız değiliz” açıklaması geldi. Alcatel’in markasının bağlı olduğu Çinli TCL’, “Alcatel, Nokia’nın tescilli markası olup, bir Çin markası olan TCL Holdings Limited’e aittir” denildi. Avon ise, “Biz Brezilya markasıyız, listeden çıkarın” dedi.

FRANSA’YA KARŞI GÜÇLÜ BİR DURUŞ GÖSTERMELİYİZ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantısına video konferansla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, “Fransız mallarına karşı güçlü bir duruş göstermemiz lazım. Göstereceğimiz duruş, tüm bu hakaretlere, faşist ve İslam düşmanı adımlara çok yerinde bir cevap olacak. Salgınla, küresel ekonominin ağırlık merkezi de değişmeye başladı. Türkiye, bölgesel merkez olma konusunda çok ciddi bir alternatif” dedi. Varank ayrıca, son birkaç gündür finansal piyasalarda oynaklıklar olduğunu belirterek, “Bu dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin üretim gücünden veya sanayisinden bağımsız” diye konuştu. 

Etiketler : Tayyip Erdoğan FRANSIZ MALLARI BOYKOT ÇAĞRI
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