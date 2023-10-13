Başkan Erdoğan'ın 'İttifak' çağrısı karşılık buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ittifak çağrısı karşılık buldu. CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden bin 500'e yakın kişi AK Parti'ye katıldı. Kahramankazan ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım programında AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan üyelerin rozetlerini taktim etti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlene üye katılım programına katıldı. Özcan burada yaptığı konuşmada 4 buçuk yıldır Ankara'ya çivi çakmayan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Hakan Han Özcan, "Kuruluşundan bu zamana kadar birçok abimiz, ablamız bu partiye emek verdi. Diğer partilerin kuruluşunda da emeği olan insanlar bugün Cumhurbaşkanımızın mücadelesine, ülkemizin mücadelesine katılma kararı aldı. İnşallah bu birliktelik güzel sonuçlara hasıl olur. Bu kutlu davada herkese kapımız açık. İYİ Parti Ankara Milletvekili ne dedi? 'Allah iyi ki bunlardan Türkiye'yi korumuş' ifadelerini kullandı. Bütün siyasi partiler ülkesine hizmet etmek için çalışırken muhalefet ne yazık ki sadece muhalefet yapmak için çabalıyor. Ama onu da beceremiyorlar. Cumhurbaşkanımızın yıllardır yakındı en büyük konu budur. Ankara'yı temsil eden CHP'nin Milletvekilleri ne yazık ki APO sevicidir. Biz HDP'yi biliriz, CHP'nin cibilliyetini biliriz de sana ne oluyor. Sen İHA'ları, SİHA'LARI TCG Anadolu gemisini göndereceğim diyorsun sana ne oluyor. Sen geçmişte Beypazarı'nı kandırdığın gibi Ankaralıları da kandırdın. Şu anda Başkent perişan oldu. Başkent taşkent oldu." İfadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Kahramankazan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım programında diğer partilerden AK Parti'ye katılan üyelerin rozetlerini taktı. Özcan AK Parti'ye katılan üyelere, "Biz büyük bir aileyiz. Her geçen gün adım adım daha da büyüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımzıın önderliğinde mazluma umut olmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum" diye konuştu.

"BU BİRLİKTELİK GÜZEL SONUÇLARA HASIL OLUR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Birlikteliğimiz bereketli olsun. İnşallah bu birliktelik ve beraber oluş da nice engelleri hep beraber aşarak şehrimize, ülkemize, coğrafyamıza yeni umutlar olmuş olur. Kuruluşundan bu zamana kadar birçok abimiz, ablamız bu partiye emek verdi. Diğer partilerin kuruluşunda da emeği olan insanlar bugün Cumhurbaşkanımızın mücadelesine, ülkemizin mücadelesine katılma kararı aldı. İnşallah bu birliktelik güzel sonuçlara hasıl olur. Bu kutlu davada herkese kapımız açık. Biz nasıl ki 15 Temmuz'da Kahramankazan'da hemşerilerim bayrağımıza, ezanımıza, kendi insanımıza, meclisimize saldırılar yapılırken öyle bir mücadele etti ki tüm dünyaya örnek oldu. O gece vatanı satanların karşısında vatana sahip çıkanlar vardı. O gece siyah ve beyaz netti, hakla batıl netti. Ülkemizi o sıkıntılı zamanlardan el birliği ile kurtardık. Cumhur İttifakı her zaman etle tırnak gibi oldu. Birilerinin ittifakı gibi bir yerlerden gelmiş talimatla kurulan bir ittifak değil. Cumhur ittifakı Türkiye'yi savunurken kuruldu." dedi.

"SANA NE OLUYOR YAVAŞ"

Özcan şöyle devam etti; "İYİ Parti Ankara Milletvekili ne dedi? 'Allah iyi ki bunlardan Türkiye'yi korumuş' ifadelerini kullandı. Bütün siyasi partiler ülkesine hizmet etmek için çalışırken muhalefet ne yazık ki sadece muhalefet yapmak için çabalıyor. Ama onu da beceremiyorlar. Cumhurbaşkanımızın yıllardır yakındı en büyük konu budur. Ankara'yı temsil eden CHP'nin Milletvekilleri ne yazık ki APO sevicidir. Biz onları biliyoruz da ben ülkücüyüm diye kişi bunları bilmiyor mu? Kendisi zamanında MHP'yi CHP'lileştirmekle suçlamıştı. Seçimlerde doğuda başka batıda başka, güneyde başka, kuzeyde başka konuştu. Biz HDP'yi biliriz, CHP'nin cibilliyetini biliriz de sana ne oluyor. Sen İHA'ları, SİHA'LARI TCG Anadolu gemisini göndereceğim diyorsun sana ne oluyor. Sen geçmişte Beypazarı'nı kandırdığın gibi Ankaralıları da kandırdın. Şu anda Başkent perişan oldu. Başkent taşkent oldu. Bunlar Ankara'yı, Türkiye'nin başkentini birilerine diyet ödeyeceğiz diye unuttular. Bugün Ankara'da selden vatandaşlar ölüyorsa bunun sorumlusu Yavaş'tır. Biz 1994'ten beri sosyal yardım dağıtırken sanki bunu ilk defa siz yapıyormuş gibi vatandaşı kandırmaya çalıştınız. Bizden aldığın kredileri Ankara'ya kullanman gerekirken sen o paraları başka işlere harcadın. İl il Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayallerin için gezdin. Bunlara şarlatan desem seçim gecesi gördük şarlatanlıklarını. Bile bile halkı kandırdılar."

"SAYIN YAVAŞ 472 MİLYON KREDİYİ NE YAPTIN"

"Seçimlerde kalp atıyorlardı. Biz bunların kalplerini biliyoruz" diyen Özcan, "Tatlar tatlar diye ortalığı ayağa kaldırdı. 4 buçuk yılda Polatlı'nın içme suyunu bile tamamlayamadı. Tatlar için kredi diyor. Amacı Tatlar değil. Seçim için para istiyor. Tatlar'a istediği kredi bahane. Biz zaten kendisine 472 milyon kredi verdik. Yavaş bu parayı ne yaptı? Buradan kendisine soruyorum. 3 buçuk yıl öne aldığın 472 Milyon krediyi ne yaptın. Finans danışmanın aklı ile yüzde 40 ile çektiğin krediyi aynı bankaya yüzde 30'la geri yatırdın mı? Yatırmadın mı? Bu nasıl bir vicdan? Biz o krediyi faiz lobilerine yedir diye mi verdik. 4 buçuk yılda yapamadığını 5 ay da mı yapacaksın. İnsanları kandırmanın âlemi yok. Seçim gecesi yaptığınızı tekrar yapmanın anlamı yok. Yavaş'ın derdi sorun çözmek değil kaos çıkarmak." şeklinde konuştu.

"BU ÜLKE İÇİN SEVDAMIZ DA DAVAMIZ DA BİR"

AK Parti Ankara Milletvekili Kurtçan Çelebi, "AK Parti teşkilatı çok büyük bir ailedir. Kurulduğu günden bu güne hep büyümeye devam etmiştir. Ailemizin yeni üyelerinin hepsine hoş geldiniz diyorum. Yürüyüşümüz daim olsun. Bu ülke için sevdamız, davamız bir. Teşkilatımız bu ülkeye, bu millete gönül vermiş bir teşkilattır." şeklinde konuştu.

"DÜNYA LİDERİNİN PARTİSİNE HOŞ GELDİNİZ"

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, "Kudüs'te caddeleri gezerken Müslüman gençlerin olduğu gençler otobüsün önünü taşlarla, bariyerlerle kestiler. Bir genç otobüsten içeri girdi. Bize 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Meğerse genç bu otobüstekilerin Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkadaşımı değil mi diye sormuş. Biz ondan sonra oradan geçebildik. Bugün bu sevdaya merhaba diyen kardeşlerim. Geldiğiniz dava böyle bir davadır. Bu dava sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada ufukları açacak, zincirleri kıracak bir davadır. Bu davaya hoş geldiniz. Ayrıştıran ötekileştiren değil, kucaklayan, el sıkanların partisine hoş geldiniz. Türkiye'de umudun adı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'de aşılmaz denilen engelleri birer birer aşan liderin adı Recep Tayyip Erdoğan. Dünya liderinin partisine hoş geldiniz. Ankara'da 19 belediye Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde gece gündür vatandaşımızın hizmetinde. Biz AK belediyeciliği Ankaralılara en güzel şekilde sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.