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02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:14:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 19:15:00

Başkan Erdoğan'ın Bursa programları ertelendi

Kaynak: AA

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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bursa'da katılması planlanan programların ertelendiğini bildirdi.

Gürkan, AA muhabirine, Başkan Erdoğan'ın yoğun bir yurt dışı programı geçirdiğini ve kendisinin de tensipleriyle Bursa'daki törenlerin ertelendiğini söyledi.

Davut Gürkan, söz konusu programların daha sonra belirlenecek bir tarihte gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Erdoğan'ın, Bursa Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılışı ve Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni ile Bursa Kamu Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katılacağı duyurulmuştu.

Etiketler : Başkan Erdoğan Davut Gürkan Ödül Töreni
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