Başkan Erdoğan'ın Batı'ya uyarısı dünyada böyle yankılandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haber ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

Moskova, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.

"ERDOĞAN: BATI, UKRAYNA TAHIL ANLAŞMASINDA VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI"

Bu karar ile dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken Başkan Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

Askıya alınan girişimin, kapsamı genişletilerek tekrar uygulanması için temasların devam ettiğinin altını çizen Başkan Erdoğan "Şüphesiz bu sorunun daha fazla çıkmaza girmeden çözümü, Batılı ülkelerin sözlerini yerine getirmelerine bağlıdır" dedi.

AFP bu gelişmeyi 'Erdoğan: Batı, Ukrayna Tahıl Anlaşmasında Verdiği Sözleri Tutmalı' başlığı ile abonelerine servis etti.

Haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, Ankara ve BM'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna'nın tahıl ihracatına izin veren anlaşmanın yeniden canlandırılmasının sözlerini tutması gereken Batı ülkelerine bağlı olduğunu söyledi" ifadeleri kullanıldı.

"ERDOĞAN, YENİ BİR TAHIL ANLAŞMASINA VARMA ÇABALARINDAN BATILI ÜLKELERİN SORUMLU OLDUĞUNA İNANIYOR"

Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri 'Moskova semalarında drone düşürüldü, Erdoğan Karadeniz'de kriz uyarısında bulundu' başlıklı haberi ile okurlarına sunan Alman Zeit 'Erdoğan Batılı ülkeleri eleştiriyor' dedi.

'Erdoğan, yeni bir tahıl anlaşmasına varma çabalarından Batılı ülkelerin sorumlu olduğuna inanıyor' diyen Alman gazete haberin devamında şu ifadelere yer verdi;

"Batı'yı "Karadeniz Girişimi'nin yarattığı olumlu havayı önce ateşkese sonra da kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürmeyi mümkün kılacak önlemleri almamakla suçladı. Erdoğan, savaşın Karadeniz'e sıçraması durumunda "bölgemiz için bir felaket" olacağı uyarısında bulundu."

Al Arabiya, 'Erdoğan, anlaşmayı uzatmayı reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak bir çözüm yolu bulunabileceğine inandığını ifade etti' dedi.

"ERDOĞAN, TAHIL ANLAŞMALARININ YENİDEN CANLANMASINI BATI'YA BAĞIMLI HALE GETİRİYOR"

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

Avusturya merkezli Nachrichten'in başlığı 'Erdoğan, tahıl anlaşmalarının yeniden canlanmasını Batı'ya bağımlı hale getiriyor' oldu.

Al Monitor 'Türkiye Başkan Erdoğan, Rusya'nın kritik anlaşmaya geri dönmesinin Batılı ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi' dedi.

Bölgedeki gelişmeleri canlı bloğu üzerinden dakika dakika okurlarına aktaran Alman N-TV 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasından Batı'yı sorumlu görüyor' dedi.

Türkiye'nin anlaşmada kilit bir oyuncu olduğunu hatırlatan Arab News haberinde 'Erdoğan, anlaşmayı uzatmayı reddeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunarak, 'Bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum' dedi' ifadesine yer verdi.

Yunan basını ise Erdoğan'ın 'Biz kimseyle kavga peşinde değiliz. Dostlarımızın sayısını daha da artırma derdindeyiz. Bizim kimseyle, özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Ortak bir noktada buluşmaya hazırız' sözlerini öne çıkardı.

'Erdoğan: Türkiye'nin komşularıyla çözemeyeceği sorunu yoktur' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan CNN Yunanistan haberinde Erdoğan'ın Batı'ya verdiği mesaja da yer verdi.

Ethnos ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 14. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak, dış politikadaki yeni vizyonunu ortaya koydu ve izlemesi müjdelenen çizgiyi komşularına sundu. Yunanistan'ın veya bölgedeki diğer ülkelerin isimlerini vermeden, özellikle komşularımızla ortak bir anlayış bulmaya hazırız dedi' ifadelerine yer verdi.

Newsbomb 'Türkiye'nin komşularıyla ilgili olarak Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın adını vermeden bölgedeki diğer ülkelerle ortak bir anlayış noktası bulmaya hazır olduğunu söyledi' dedi.