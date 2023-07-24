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24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:25:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:25:00

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı başladı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu gündem başlıklarıyla toplandı.

NATO LİDERLER ZİRVESİ VE KÖRFEZ TURU DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

3 ülke ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerin yansımaları Kabine toplantısında değerlendirilecek.

ERDOĞAN, ABBAS İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan'ın görüşme trafiği yeni haftada da sürecek.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek. Salı günü yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail - Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI DA MASADA OLACAK

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak.

Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.

EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE OLACAK

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.

TOPLU SÖZLEŞME TAKVİMİ

Enflasyonla mücadeleye dair atılacak adımlar ne olacak? Kabine'de değinilecek. Memurlarda toplu sözleşme takvimi ağustos ayı itibarıyla başlıyor. 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali sosyal hakları toplu sözleşmede belirlenecek. Toplu sözleşme hazırlıkları Kabine toplantısında mercek altına alınacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan kabine toplantısı cumhurbaşkanlığı kabinesi
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