24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:25:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:25:00
Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.
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