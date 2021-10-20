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20 Ekim 2021 Çarşamba 18:06:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 18:06:00

Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti sona erdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük Afrika turunun son durağı olan Nijerya'da temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 17.25'te başkent Abuja'dan ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu sona erdi. Erdoğan, Afrika turunun son durağı Nijerya'da mevkidaşı Muhammed Buhari ile görüştü.

Abuja Uluslararası Nnamdi Azikiwe Havalimanı'ndan özel uçak "TUR" ile ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja'dan ayrıldı.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Afrika İlişkileri Başkan Erdoğan
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