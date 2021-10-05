Başkan Erdoğan'ı mı taklit ediyor?

Başkan Erdoğan'ı mı taklit ediyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan basket maçı yaptı, Kılıçdaroğlu Abant'ta 7 km yürüdü. Ardından Erdoğan'ın kedi Pıt Pıt Şeker ile olan pozlarının bir benzeri Kılıçdaroğlu'ndan da geldi. Zira Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kedisi Şero ile görüntülerini vakit kaybetmeden paylaştı.

Birkaç gün içerisinde yaşanan benzer hamleler, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı rol model aldığını kuvvetlendirecek örnekleri oluşturdu.