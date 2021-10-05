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Başkan Erdoğan'ı mı taklit ediyor?
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05 Ekim 2021 Salı 13:08:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 13:09:00

Başkan Erdoğan'ı mı taklit ediyor?

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Başkan Erdoğan'ın basket maçı videosu ve torununun kedisi ile çekildiği görüntülerin bir benzerleri Kılıçdaroğlu'ndan da gelmişti. Söz konusu gelişmeler akıllara, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı mı taklit ediyor?" sorusunu getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan basket maçı yaptı, Kılıçdaroğlu Abant'ta 7 km yürüdü. Ardından Erdoğan'ın kedi Pıt Pıt Şeker ile olan pozlarının bir benzeri Kılıçdaroğlu'ndan da geldi. Zira Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin kedisi Şero ile görüntülerini vakit kaybetmeden paylaştı.

Birkaç gün içerisinde yaşanan benzer hamleler, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı rol model aldığını kuvvetlendirecek örnekleri oluşturdu.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan basket maçı Abant Kılıçdaroğlu
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