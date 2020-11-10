  • BIST
    1231.95
  • Dolar
    8,2568
  • Euro
    9,7409
  • Altın
    497,5140
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan zafer telefonu
Sosyal medya Aliyev'in o sözlerini konuşuyor: Ne oldu Paşinyan?
Bakan Akar'dan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Milli Savunma Bakanlığı kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutladı
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
Karabağ hakkında itiraf gibi sözler
"Anlaşmayı basından öğrendim"
Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı
Çavuşoğlu'ndan kardeş Azerbaycan'a tebrik
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Aliyev'den zafer açıklaması: Sıçan gibi anlaşmayı imzalayacak
Meclis Başkanı Şentop'tan Karabağ açıklaması
Haydut Ermenistan yenilgiyi kabul etti: Başka şansım yoktu
ABD'den Esed rejimine bağlı birçok kişi ve kuruluşa yaptırım
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Belarus 2 İngiliz diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Türkiye'nin altın madeni
İzmir Kuşadası Körfezi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
İngiltere'den kritik uyarı! 3. Dünya savaşı çıkabilir
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Bayrak Günü mesajı
Nevşehir'de feci kaza! 4 ölü, 3 yaralı
Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin açıklama
Bugün burçları neler bekliyor? 10 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
10 Kasım 2020 Salı 13:10:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 13:10:00

Başkan Erdoğan'dan zafer telefonu: İlham Aliyev'i tebrik etti

ABONE OL

Başkan Erdoğan, haydut Ermenistan'ı bozguna uğratan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ederken Aliyev de desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Karabağ savaşında Azerbaycan'ın kazandığı parlak zafer dolayısıyla liderlerin birbirlerini kutladığı kaydedildi.

Aliyev, savaş döneminde Azerbaycan'a verdikleri siyasi ve manevi desteklerinden dolayı Erdoğan ve Türk halkına bir kez daha teşekkür etti.

Erdoğan da ülkesinin desteğini yüksek takdirle karşıladığı için Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

Liderler, dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan'ın birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Dağlık Karabağ'da ateşkesi denetlemek için kurulacak Türk-Rus barışı gücü merkezini de konuşan liderler, bu merkezin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etti.

Ekimin zirvesi ünlü şarkıcı Hande Yener

Ekimin zirvesi ünlü şarkıcı Hande Yener
Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor

Şarkıcı Berkay yeni şirketi için mekan bakıyor
Sinan Akçıl'ın panik anları! Maske bir var bir yok

Sinan Akçıl'ın panik anları! Maske bir var bir yok
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den şaşırtan açıklama: Kendim aldım

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'den şaşırtan açıklama: Kendim aldım
Gökçe Bahadır da yeni yaşında iyilik istedi

Gökçe Bahadır da yeni yaşında iyilik istedi
Osmantan Erkır ve eşi Hande Ergün 8 ay sonra AVM'de

Osmantan Erkır ve eşi Hande Ergün 8 ay sonra AVM'de
Damla Ersubaşı ve Mustafa Cankeser barıştılar mı? Boşanan çiftin ikinci şans buluşması

Damla Ersubaşı ve Mustafa Cankeser barıştılar mı? Boşanan çiftin ikinci şans buluşması
Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi

Demet Akalın adından söz ettirmeye devam ediyor... 3 bin 580 liralık alışveriş kıyafeti ile görüntülendi
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin esprili açıklama

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin esprili açıklama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER