Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: Macaristan, Hindistan ve ABD'ye gidecek

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Önümüzdeki süreçte Macaristan, Hindistan ve ABD'yi ziyaret edecek.

İLK DURAK MACARİSTAN

Başkan Erdoğan, öncelikle 20 Ağustos tarihinde Macaristan'a gidecek. Ülkeyi milli günü olan tarihte ziyaret etmesi bir anlamıyla da jest ziyareti olacak. Ziyaret günü birlik gerçekleşecek, Başkan Erdoğan aynı gün yurda dönecek.

PUTİN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

A Haber'in aktardığına göre; Ay sonuna doğru Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir temasta bulunacak. Putin'in Türkiye'ye gelmesini beklenirken, aksi yönde bir ziyaret de gerçekleşebilir.

G-20 İÇİN HİNDİSTAN'A GİDECEK

Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde bu kez G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Temasları sonrası Türkiye'ye dönecek.

ABD'YE KRİTİK ZİYARET

17-21 Eylül tarihlerinde ise Erdoğan, Amerika'da olacak. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu düzenlenecek. Türkiye de bu kurula katılacak. Burada alınacak olan kararlar da dünya açısından oldukça önemli. Böylesi ziyaretlerde (ABD) ikili temaslar öne çıkar. BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek. Buna dair de planlamalar yapılmakta. Son olarak özellikle de Rusya ile temaslar dünya açısından büyük önem taşıyacak.



