Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür!

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 28'inci Dönem İkinci Yasama Yılı'nın bu ilk AK Parti Meclis Grubu toplantısında sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Seçimlerin hemen ardından yaptığımız grup toplantısında ifade etmiştim. Şimdi tekrarlamamak istiyorum. Milletimizin takdiri ile 14 Mayıs seçiminde AK Parti listelerinden milletvekili olarak seçilen siz kardeşlerimin her birini bir kez daha tebrik ediyorum.



Türkiye 14 Mayıs 1950'den sonra 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında demokrasinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir. Anadolu insanının ferasetinden ve basiretinden nasip alamayanlar suçu kendinde aramayıp millette arıyor.

Türkiye Yüzyılı destanını Cumhur İttifakı olarak yazacağız. Sayın Bahçeli başta olmak üzere Cumhur ittifakımızdaki tüm ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

"İTTİFAKA KATILMAK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIK"

Ülkenin ve milletin istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı kapısının tabii ortaklarımızın da rızasıyla açık olduğunu söylemek isterim.

KOLTUK KAVGASI!

Meclis çatısı altında niçin yer alamadıklarını sorgulamak yerine Gazi Meclisi sorguluyorlar. Kimse hiçbir partiye veya adaya tıpış tıpış oy vermeyeceğini göstermiştir. Seçimden sonra olup bitenleri, verilen koltuk kavgalarını hep birlikte görüyoruz. Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin diyoruz.

AK PARTİ 4. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ

AK Parti'nin gücü milletimizle olan gönül bağımızın gücü kadardır. Bu bağı ne kadar kuvvetli tutarak sandıkta o kadar yenilmez oluruz. Genel merkezimizle, kadın ve gençlik kollarımızla, belediyelerimizle bu gerçeği bir an bile aklımızdan çıkarmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI

2023 seçimlerine MKYK ve MYK ile hazırlanacağız.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yeni şehirlerle milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak, duraksamak yok. Gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız bizim için kazançtır. 2024 seçiminde şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturacağız.

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI MESAJI

Her ülkenin kendi gerçekliklerine göre enflasyonda yüksek artışlar tüm dünyanın sorunudur. Biz de bu sorundan ciddi şekilde muzdaribiz. Üstesinden gelecek programlar hazırlıyoruz. Asla taviz vermeden enflasyonun üstesinden geleceğiz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin karşılığını yavaş yavaş alıyoruz.

EKMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE

Kasım ayının ortasında ödenecek şekilde bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiyesi yapmayı kararlaştırdık. Enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında yapacağız.

"TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Hava harekatı ve topçu birliklerimizle gerektiğinde kara unsurlarıyla da tepelerindeyiz. Bir süre önce başlattığımız hava operasyonlarını devam ettireceğiz.

ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz, savaşın da bir ahlakı var. Çatışmalarda bu ilke açıkça ihlal edildi. Bu bir savaş değil katliamdır. Sivil insanları öldürmek ancak örgüt refleksidir. Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür!

Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa elimizden geleni yapacağız. Barış Filistin devleti ile gelebilir. Bunun dışında bir yol aramak daha fazla can kaybı demek.