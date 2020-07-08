Başkan Erdoğan'dan yeniden TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a tebrik telefonu
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Şentop'u telefonla arayarak tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'a telgraf göndererek de tebrik ve başarı dileklerini iletti.
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