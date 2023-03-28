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28 Mart 2023 Salı 10:27:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 10:27:00

Başkan Erdoğan'dan Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret!

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı parti merkezinde ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti merkezinde ziyaret ediyor.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan yeniden refah partisi fatih erbakan

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